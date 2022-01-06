Азербайджан провел военные учения в Нахчыване

В Отдельной общевойсковой армии проведены тактико-специальные учения.

В соответствии с планом учений была выведена из строя система противовоздушной обороны условного противника, готовившегося совершить диверсию, сообщает Минобороны Азербайджана.



В условиях, максимально приближенных к боевым условиям, были выполнены элементы ближнего боя. Наши спецназовцы успешно выполнили поставленную перед ними задачу – вывели из строя пункт управления и расчет системы ПВО условного противника, взорвали ЗРК террористической группировки.

