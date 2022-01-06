Азербайджанские военнослужащие примут участие в более чем 30 международных учениях и соревнованиях

По указанию президента, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева продолжается работа по повышению профессионализма личного состава в азербайджанской армии. Как заявили в Министерстве обороны, в 2022 учебном году планируется участие наших военнослужащих в более чем 30 международных учениях и соревнованиях.

Участие в «Eternity – 2022», «EFES – 2022», «Нерушимое братство – 2022», «Зима – 2022», «Международных армейских играх – 2022» и в других международных учениях и соревнованиях будет способствовать расширению знаний и повышению навыков наших военнослужащих за счет обмена опытом.

Кроме того, в нынешнем году предусмотрено участие наших военнослужащих в различных международных семинарах и конференциях.