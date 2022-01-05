Минобороны опровергает слухи о бойцах, пострадавших при сходе снежной лавины

Министерство обороны Азербайджана прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию.

Как говорится в заявлении министерства, некоторые пользователи социальных сетей распространили информацию о том, что якобы группа военнослужащих Азербайджанской армии получила телесные повреждения в результате схода снежной лавины.

«Мы заявляем, что эта информация не отражает действительности. Обращаясь к представителям СМИ, рекомендуем не распространять неподтвержденную информацию», — говорится в сообщении.