ВС Турции нейтрализовали 6 террористов на севере Сирии

ВС Турции нейтрализовали шесть террористов YPG (сирийское крыло PKK) в зонах проведения операций «Источник мира», «Оливковая ветвь» и «Щит Евфрата».

Об этом в воскресенье, 2 января, сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

Террористы открыли огонь и попытались проникнуть в зоны проведения указанных операций на севере Сирии, следует из сообщения Минобороны.

ВС Турции продолжают решительную борьбу против терроризма и террористов, следует из сообщения оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.