Министр обороны Закир Гасанов поздравил военнослужащих азербайджанской армии с 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, сообщает Министерство обороны Азербайджана.

В поздравлении говорится:

«Господа офицеры, товарищи, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы и гражданские работники! Сердечно поздравляю вас с 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаю каждому из вас крепкого здоровья, решимости и воли.

В результате мудрой и дальновидной политики общенационального лидера Гейдара Алиева были сформированы экономические основы нашего государства, и наша независимость стала вечной и необратимой. Великий лидер внес неоценимый вклад в становление азербайджанской идеологии, формирование национального самосознания нашего народа и обеспечение солидарности азербайджанцев всего мира. В результате этой политики, которая достойно продолжается, Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев еще больше укрепил основы нашей государственности, и Азербайджан стал страной-лидером на Южном Кавказе.

Постоянное наращивание военной мощи азербайджанской армии, которое считается одним из приоритетов развития нашего государства, заложило прочный фундамент для защиты и безопасности нашей страны. Благодаря важной работе, проделанной под руководством Президента Ильхама Алиева по строительству государства и армии, вырос авторитет Азербайджана на международной арене, и был внесен большой вклад в поддержание мира и стабильности в регионе.

Личный состав храброй азербайджанской армии, проявив беспримерный героизм в достижении Великой Победы в Отечественной войне, начавшейся 27 сентября прошлого года под командованием Победоносного Верховного Главнокомандующего, освободил наши земли, находящиеся под оккупацией врага в течение около 30 лет. ​​В результате мудрой и дальновидной политики Верховного главнокомандующего, высокого дипломатического мастерства, смелых и решительных шагов территориальная целостность Азербайджана была восстановлена. Сегодня наш трехцветный флаг величественно развевается на землях, освобожденных отважной азербайджанской армией. Укрепляя свои позиции на освобожденных землях, наша армия вносит достойный вклад в масштабные строительно-восстановительные работы, начатые под руководством главы государства.

Уверен, что, постоянно придерживаясь Конституции Азербайджанской Республики, военной клятвы и устава, вы укрепите свою боевую и морально-психологическую подготовку, приумножите свои силы и навыки для достижения новых успехов на службе.

Благодарю каждого из вас за самоотверженное служение в этом нелегком и благородном служении.

С уважению чту память всех наших шехидов, погибших за защиту суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана, поздравляю их родителей, семьи, борцов и ветеранов, потерявших здоровье за ​​Родину, и желаю им всего наилучшего.

Еще раз сердечно поздравляю каждого из вас и желаю крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья, успехов в благородном служении Родине, народу и государству.

С праздником!»