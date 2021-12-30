Начальник Генштаба посетил воинские части, дислоцированные в Лачинском районе

Заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Лачинском районе.

Как сообщили в Министерстве обороны, на встрече с личным составом, несущим службу в суровых климатических условиях, в горной местности со сложным рельефом, начальник Генерального штаба дал поручения по дальнейшему повышению боеспособности и поддержанию на высоком уровне боеготовности на государственной границе, в том числе в направлении озера Гарагёль.

Затем состоялось служебное совещание с участием личного состава войскового объединения, были проанализированы итоги 2021 года. До внимания участников совещания были доведены задачи, поставленные перед Армией президентом, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым и министром обороны, а также работа, проводимая в направлении улучшения социально-бытовых условий и морально-психологического состояния военнослужащих. Были даны поручения по совершенствованию служебно-боевой деятельности.

На совещании было зачитано распоряжение президента Азербайджанской Республики о присвоении полковнику Мунасибу Бабаеву высшего воинского звания «генерал-майор», выражено пожелание успехов в дальнейшей службе, донесены поручения и рекомендации Министра обороны в связи с более эффективной организацией служебной деятельности.

В заключение начальник Генерального штаба от имени руководства Министерства обороны поздравил личный состав с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.