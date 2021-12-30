Начальник Генштаба азербайджанской армии посетил военные части в Кяльбаджаре

По поручению министра обороны первый заместитель министра обороны-начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев посетил воинские части, дислоцированные в Кяльбаджарском районе.

Как сообщили в Министерстве обороны, начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии ознакомился с условиями, созданными для сотрудников штаба соединения и военнослужащих, осмотрел недавно введенную в эксплуатацию столовую.

Начальник Генштаба поинтересовался социально-бытовыми условиями военнослужащих, несущих службу на высоте до 3400 метров на государственной границе с Арменией, дал дополнительные указания командно-наблюдательному пункту по организации и ведению боевого дежурства, наблюдая за деятельностью противоборствующей стороны.

Пообедав с военнослужащими, начальник Генштаба поинтересовался их заботами и от имени руководства Министерства обороны поздравил с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

В заключение отличившимся на службе военнослужащим от имени министра обороны были вручены ценные подарки.