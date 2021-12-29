Что может F-35

Американский истребитель пятого поколения F-35 доступен в трех вариациях, способен выполнять широкий круг задач и координировать действия других самолетов из-за своей универсальности, пишет «Газета.ру» со ссылкой на издание 19FortyFive.

Наиболее распространенной версией является F-35A, который взлетает и приземляется на посадочную полосу, как обычные самолеты. Именно эта модель чаще всего задействована на обычной службе и активно приобретается другими странами.

F-35B, в свою очередь, обладает системой вертикального взлета, принцип которой напоминает вертолет. Данное воздушное судно способно приземляться на относительно небольшую поверхность и применяется, к примеру, на малых островах.

Третья модель, F-35C, используется для полетов из авианосцев, обладая более прочным корпусом и шасси.

По мнению авторов статьи, F-35 может выполнить несколько задач на глобальной карте.

В частности, самолет способен уничтожить российские ЗРК С-400 в Крыму для усиления позиций на поле боя. Также американское судно может прикрывать наземные силы, например, на побережье Сомали или в случае угрозы атаки террористов. В-третьих, авторы подчеркнули, что истребитель обеспечивает эффективное превосходство в воздухе и, в его компетеции уничтожение китайских J-10 над Южно-Китайским морем для содействия бомбардировщикам B-52.

Помимо этого, американский самолет может вести радиоэлектронную войну в Прибалтике, чтобы можно было уничтожать российские радарные установки. Также F-35 способен вести наблюдение над секретным комплексом в Тегеране и подавлять ПВО северокорейских радиолокационных станций за пределами КНДР.