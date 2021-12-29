В России лезут из кожи вон, чтобы опередить Турцию

Ударный беспилотник «Орион» в ходе испытания новейших боеприпасов уничтожил автономные вертолеты-мишени производства холдинга «Технодинамика» госкорпорации «Ростех».

«Применение нового оружия отрабатывал ударный беспилотник «Орион». По сценарию учений, вертолет должен прорваться на военный аэродром, а «Орион» в отсутствие других средств ПВО — его обнаружить и уничтожить», — рассказали в «Технодинамике» «РИА Новости».

Для проведения испытаний, которые проводились в Крыму, были задействованы уникальные беспилотные мишени-имитаторы вертолета (ВМ-В), производства центра «Динамика». «Наш имитатор воздушных целей поступил на вооружение ВКС год назад, и за это время разработка успела не раз показать свою значимость, помогая отрабатывать практические действия по обнаружению и ликвидации условного воздушного противника», — приводит пресс-служба слова генерального директора холдинга Игоря Насенкова.

Вертолет-мишень способен находиться в воздухе не менее двух часов, достигая максимальной высоты 2,5 км. Дальность его радиосвязи составляет 150 км. В октябре 2020 года комплекс успешно прошел государственные испытания. В конце 2020 года Минобороны была передана первая серийная партия комплексов.

«Орион» — российский БПЛА средневысотный большой продолжительности полета разработки компании «Кронштадт». Предусматривается установка до четырех ракет воздух-земля. Крейсерская скорость полета аппарата может достигать 200 км/час, максимальная высота полета — 7,5 км, в воздухе аппарат может находиться до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона составляет до 250 кг. Экспортный вариант БПЛА называется «Орион-Э». Вариант для российской армии -«Иноходец».