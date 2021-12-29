Начальник Генштаба Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках

По поручению министра обороны, первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев побывал в Сухопутных войсках.

Как сообщается на сайте Минобороны, начальник Генерального штаба азербайджанской армии ознакомился с условиями, созданными в здании штаба и административных зданиях других управлений Командования Сухопутных войск, и провел совещание по итогам 2021 года.

Выступивший перед военнослужащими генерал-полковник К.Велиев, от имени руководства Министерства обороны поздравил личный состав с наступающим Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

На совещании до личного состава вновь были доведены задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами перед армией. Был проведен анализ боеготовности и морально-психологического состояния военнослужащих, обсуждены вопросы дальнейшего повышения боеспособности, воспитания личного состава в духе патриотизма и другие вопросы.

Затем начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии встретился с личным составом одной из воинских частей коммандос. Доведя до личного состава поручения министра обороны, генерал-полковник К.Велиев подчеркнул важность дальнейшего повышения профессионализма военнослужащих.