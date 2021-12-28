В войсковой части коммандос проведены тактико-специальные учения

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск были проведены тактико-специальные учения.

Как сообщает Минобороны, на основании разведывательных данных, полученных в соответствии с планом учений, была определена территория предполагаемого совершения провокации диверсионной группой условного противника. В целях предотвращения провокации диверсионной группы поднятые по сигналу “Тревога” коммандос покинули пункт постоянной дислокации и двинулись в направлении района оперативного предназначения.

Были применены различные способы передислокации в суровых климатических условиях и на территориях с крутым рельефом. Коммандос, попавшие при передвижении в засаду диверсионной группы условного противника, отработали навыки принятия оперативных решений, преодоления засады и ведения разведки на территории.

Основной целью учений было совершенствование тактических навыков личного состава в условиях ограниченного дневного и ночного видения, а также дальнейшее повышение боеспособности подразделений коммандос.

Коммандос успешно выполнили все поставленные задачи, продемонстрировав высокий профессионализм.