Швеция повысила боеготовность армии из-за ситуации в Украине

Главнокомандующий армией Швеции Микаэль Бюден заявил, что в Украине сложилась опасная ситуация, к которой необходимо подготовиться. Такое мнение он выразил в интервью газете Dagens Nyheter.

«Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ», — объяснил высокопоставленный военный.

Бюден подчеркнул стратегическую значимость Балтийского моря и острова Готланд для шведских властей. По его словам, мероприятия по обеспечению боеготовности на острове не провоцируют эскалацию напряженности, а демонстрируют, что Стокгольм «стоит в стартовой позиции».