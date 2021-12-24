Полный текст выступления Алиева на открытии воинской части в Гадруте

24 декабря Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их сын Гейдар Алиев совершили поездку в поселок Гадрут Ходжавендского района, приняли участие в открытии здесь воинской части.

Глава государства выступил на мероприятии.

Предлагаем вашему вниманию полный текст выступления Ильхама Алиева.

-Сегодня в Ходжавендском районе Карабаха, в Гадруте открывается новая воинская часть. Сердечно поздравляю вас по этому случаю.

Солдаты: Спасибо!

Президент Ильхам Алиев: В последние годы на территории Азербайджана во многих местах были созданы воинские части, военные городки. Подавляющее большинство их – новопостроенные, а часть – капитально отремонтированные воинские части. Мы уделяли этой сфере очень большое внимание, потому что условия службы военнослужащих должны быть такими, чтобы они могли выполнить любую задачу, чтобы были хорошие условия для подготовки, тренировки. Создание воинских частей занимало особое место в работе, направленной на армейское строительство, и могу сказать, что сегодня большинство воинских частей во всех регионах Азербайджана отвечает нашим стандартам.

Открытие этой воинской части имеет очень большое значение, потому что она открывается на освобожденной от оккупации территории – в Ходжавендском районе и передается в распоряжение нашей армии. Наряду с улучшением условий службы военнослужащих в центре внимания всегда находилось и решение их жилищно-бытовых проблем. Как вам известно, моим Указом военнослужащим, 20 лет безупречно отслужившим в армии, государство предоставляет квартиры. На сегодняшний день государство обеспечило квартирами более 2200 военнослужащих. До конца нынешнего года квартиры получат 130 семей военнослужащих. То есть, армия всегда была окружена вниманием государства, Президента, Верховного главнокомандующего. Благодаря этому вниманию и заботе победоносная армия Азербайджана сегодня известна в мире именно как победоносная армия, одержавшая победу на поле боя.

Гадрутская операция имела особое значение во Второй Карабахской войне. В первую очередь потому, что освобождение этого стратегического поселка от оккупации стало дополнительной поддержкой нашим дальнейшим планам, так как если бы мы не освободили Гадрут от оккупантов, то наши последующие операции могли бы столкнуться с еще большими трудностями. Неслучайно после Джебраила, первым освобожденного от оккупации, вторым крупным населенным пунктом стал Гадрут. 9 октября прошлого года победоносная Азербайджанская армия освободила этот поселок от оккупантов. Все, кто здесь находится, видя окружающие этот поселок горы, могут понять, какая это была большая, сложная и почетная миссия, потому что ненавистный враг построил мощные укрепления на всех землях, которые на протяжении 30 лет находились под оккупацией, создал несколько линий оборонительных укреплений. Кроме того, благоприятным для врага был и природный рельеф Карабахского и Восточно-Зангезурского региона, потому что, расположившись в этих горах, на этих холмах, они получали большое военное преимущество. Так что одержать эту славную Победу нам позволили как профессионализм, физическая сила, так и моральная подготовка, патриотизм, самоотверженность наших военнослужащих.

Уверен, что гадрутская операция займет достойное место в современной истории мировых войн. Армения любой ценой пыталась удержать Гадрут под своим контролем. Даже спустя несколько дней после освобождения Гадрута от оккупантов они, распространяя в свойственной им манере ложь, утверждали, что Гадрут якобы находится в их руках. Победоносная Азербайджанская армия уже подняла в Гадруте наш государственный флаг. Гадрут и все прилегающие высоты находились у нас. Армения, осознавая морально-психологическое состояние своей армии, распространяла ложь о Гадруте. Должен также сказать, что после освобождения Гадрута случаи дезертирства в армянской армии получили еще более широкий размах, и, по их собственному признанию, во время войны было 10 тысяч дезертиров. В Азербайджанской же армии не было ни одного дезертира. Наш патриотический дух, героизм, привязанность к Родине, самоотверженность создали во всем мире четкое представление об Азербайджанской армии, азербайджанском народе. Показали, что мы — великий народ, который любой ценой освободит принадлежащие нам земли.

Говоря сегодня о гадрутской операции и Второй Карабахской войне в целом, мы должны в первую очередь почтить память наших дорогих шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Солдаты: Аминь!

Президент Ильхам Алиев: Ценой их жизни, ценой крови наших гази, военнослужащих мы восстановили историческую справедливость, изгнали врага с наших земель, подняли на всех освобожденных землях флаг Азербайджана, восстановили историческую справедливость и нашу национальную гордость.

Во время оккупации я неоднократно говорил, что азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Я неоднократно говорил руководителям Армении, что пока не поздно пусть по доброй воле покинут наши земли, убираются оттуда. Но, к сожалению, они сами стали верить лжи, которую распространяли на протяжении многих лет. Распространяли во всем мире не соответствующую действительности клевету и измышления об азербайджанском народе, Азербайджанской армии. Вторая Карабахская война показала кто есть кто. Вторая Карабахская война продемонстрировала несгибаемую волю Азербайджанской армии, азербайджанского народа. Сегодня армянская армия – это уже побежденная армия. Азербайджанская же армия – это армия-победительница!

После гадрутской операции наша почетная миссия продолжалась. До окончания войны оставался еще месяц и, конечно, мы продолжили нашу почетную миссию с еще большей уверенностью, большей волей. Спустя 8 дней после Гадрута был освобожден Физули. Через несколько дней после Физули – Зангилан, Губадлы и южная часть Лачинского района. Мы фактически вышли на Лачинский коридор и держали его под контролем. Но Армения должна была понять, что они потерпят поражение, что поражение неизбежно. Несмотря на это, они не отказались от своих низких деяний. Подвергли обстрелу наши мирные города баллистическими ракетами дальнего действия. В результате погибли более 100 невинных людей, в том числе дети, женщины. Азербайджанская же армия на протяжении всей войны вела ее достойно, соблюдая все законы войны. Мы никогда не вели войну против мирного населения и еще раз продемонстрировали величие нашего народа. Нашей целью были только воинские формирования, вооружения, техника и военные склады врага.

Каждый человек, приезжающий сегодня на освобожденные земли, становится свидетелем армянского вандализма. Все города, все села зверски разрушены армянами. Мир уже видит это. Но взгляните на поселок Гадрут, нет ни одного разрушенного здания. О чем это говорит? О том, что мы никогда не вели войну против мирного населения, и это еще раз демонстрирует всему миру высокие моральные качества нашего народа.

После Гадрута открылась наша дорога на Шушу. Если бы Гадрут не был освобожден от оккупантов, то дойти до Шуши было бы сложнее. Хотя шушинская операция превратилась уже в эпос. Сегодня в высших военных училищах ведущих стран мира обсуждается шушинская операция, проводится анализ, и многие, особенно люди, побывавшие в Шуше, не могут поверить в то, что отважные сыны Азербайджана, вооруженные легким оружием, взобрались на скалы и освободили от захватчиков Шушу, являющуюся нашей культурной столицей, венцом Карабаха. Пройдя именно через гадрутские леса, преодолев высокие горы, мы приблизились к Шуше, и бои за Шушу уже ни для кого не являются секретом.

44-дневная Вторая Карабахская война привела к полному разгрому армянской армии. Сегодня армянской армии нет. Я неоднократно говорил, и вот здесь – в Гадруте, являвшемся одним из районов бывшей Нагорно-Карабахской автономной области и являющемся поселком Ходжавендского района, могу еще раз сказать, что сегодня армянской армии нет. Если Армения попытается вновь стать источником опасности для нас, то их конец будет таким же, как и во Второй Карабахской войне. Мы никогда не можем позволить, чтобы была создана какая-либо угроза нашему народу, государству, территориальной целостности. Если мы увидим такую угрозу даже за пределами страны, то никто не сможет остановить нас. Так же, как в течение 44 дней нас пытались остановить, нам угрожали, на нас оказывали давление, нам грозили, но никто не смог нас остановить. В течение всех этих 44 дней я говорил, что никто не сможет нас остановить, пусть руководство Армении назовет нам дату, когда они уберутся с наших земель, и мы после этого остановим войну. Мы так и сделали, сдержали свое слово. И сегодня, если кто-то в Армении думает о реванше, если кто-то считает, что через несколько лет ситуация изменится, что-то произойдет, и у них снова появятся военные возможности вновь выступить против нас с территориальными претензиями, то пусть заранее знают: мы ничего не будем ждать, никто не сможет нас остановить, и мы, невзирая ни на что, предпримем необходимые шаги. Для этого у нас есть и политическая воля, и сила. Мощь Азербайджанской армии увидел весь мир. Весь мир увидел на что способны отважные сыны Азербайджана.

Открытие сегодня новой воинской части в Гадруте, еще раз хочу сказать, является очень знаменательным событием. И потому, что этот регион имеет стратегическое значение; мощное вооруженное формирование в Гадруте будет защищать нашу безопасность, безопасность страны. С другой стороны, потому, что оно размещается на освобожденной территории, относившейся к бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. В то же время самое большое значение этой воинской части заключается в том, что после войны мы не остановили процесс армейского строительства, не сократили, а наоборот, увеличили расходы на армию. Реализуются новые контракты, подписанные после войны. На их основе в Азербайджан уже поставляются самое современное оружие, техника для оснащения нашей армии. Мы никогда не скрывали этого и в период оккупации неоднократно демонстрировали на военных парадах. Приобретение военной техники, увеличение военных расходов, а также повышение окладов военнослужащих – все это налицо – свидетельствуют о том, что, хотя война закончилась, процесс армейского строительства не остановится. Наоборот, опыт войны показал нам, где наши сильные стороны, а где недостатки. Просчетов во время войны у нас было немного, но они были. Так что война стала для нас незаменимым опытом. После войны закупаются оружие, боеприпасы, техника, отвечающие современным требованиям, а также создаются новые вооруженные формирования. Сегодня в Гадруте, в этой воинской части размещаются представители нового воинского формирования, силы коммандо. Создание бригады коммандо является новшеством для нас. В Азербайджане создаются уже не одна, не две, а много бригад коммандо, которые способны выполнить любую военную задачу. В этих бригадах будут служить наши дети, прошедшие хорошее обучение, продемонстрировавшие высокую волю и готовые отдать жизнь за Родину. Это в значительной степени повысит мощь нашей армии. Хочу еще раз сказать, что таких бригад будет много, в них будут служить тысячи наших военнослужащих. Таким образом, Азербайджанская армия и впредь будет сохранять свой профессионализм и высокий моральный дух.

В период оккупации армяне разрушили все наши города и села. Разрушили, осквернили наши исторические, религиозные памятники, использовали унизительные выражения в отношении нашего народа, армии. Они даже говорили, что Армения готовится «к новой войне за новые земли». Говорили, что если начнется война, то армянские танки окажутся на улицах Баку. Все эти высокомерные выражения были выброшены на мусорную свалку. Да, армянские танки появились в Баку, их привезли мы. Показали их на военном параде, параде Победы на площади Азадлыг. Сегодня они как олицетворение силы Азербайджанской армии и поражения армянской армии демонстрируются в Парке военных трофеев. Отныне мы всегда будем жить как победоносный народ и государство-победитель.

Дорогие военнослужащие, еще раз поздравляю вас с открытием этой воинской части.

Военнослужащие: Спасибо!

Президент Ильхам Алиев: Желаю Азербайджанской армии новых успехов!

Военнослужащие: Спасибо!

Президент Ильхам Алиев: Слава Азербайджанской армии! Карабах – это Азербайджан!

