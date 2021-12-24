Алиев: Гадрутская операция имела особое значение

«Гадрутская операция имела особое значение во Второй Карабахской войне».

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Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 24 декабря на открытии воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Глава государства отметил:

«В первую очередь потому, что освобождение этого стратегического поселка от оккупации стало дополнительной поддержкой нашим дальнейшим планам, так как если бы мы не освободили Гадрут от оккупантов, то наши последующие операции могли бы столкнуться с еще большими трудностями».