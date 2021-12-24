Алиев отметил важность открытия воинской части в Гадруте

«Открытие воинской части в Гадруте имеет очень большое значение, потому что она открывается на освобожденной от оккупации территории – в Ходжавендском районе и передается в распоряжение нашей армии».

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 24 декабря на открытии воинской части в поселке Гадрут Ходжавендского района.

Наряду с улучшением условий службы военнослужащих в центре внимания всегда находилось и решение их жилищно-бытовых проблем. Как вам известно, моим Указом военнослужащим, 20 лет безупречно отслужившим в армии, государство предоставляет квартиры. На сегодняшний день государство обеспечило квартирами более 2200 военнослужащих. До конца нынешнего года квартиры получат 130 семей военнослужащих. То есть, армия всегда была окружена вниманием государства, Президента, Верховного главнокомандующего. Благодаря этому вниманию и заботе победоносная армия Азербайджана сегодня известна в мире именно как победоносная армия, одержавшая победу на поле боя.