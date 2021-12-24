Ильхам Алиев анонсировал создание новых бригад коммандос

«В этой воинской части в Гадруте находятся представители нового воинского соединения, Силы коммандос. Создание бригады коммандос является для нас новшеством».

Об этом сказал президент Ильхам Алиев, выступая 24 декабря на открытии новой воинской части в Гадруте.

Подчеркнув, что коммандос смогут выполнять любые возложенные на них боевые задачи, глава государства отметил, что в этих бригадах будут служить верные сыны Отчизны, которые имеют высокую подготовку, проявили высокую волю и готовы пожертвовать собой ради Родины: «Это значительно укрепит мощь нашей армии».

Президент отметил, что таких бригад станет больше, и таким образом, Азербайджанская армия и впредь сохранит свой профессионализм и высокий боевой дух.