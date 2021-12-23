Истребительная авиация России провела учения в небе над Арменией

Экипажи истребителей МиГ-29 российской авиабазы Эребуни в ходе учений перехватили цели условного противника в небе над Арменией.

Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО), передает ТАСС.

«Экипажи истребителей МиГ-29 авиационной военной базы ЮВО Эребуни, дислоцированной в Армении, перехватили воздушные цели условного противника в ходе учебно-тренировочных полетов», — говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что перехваченные цели имитировали самолеты противника.

В составе авиационных пар военные летчики выполнили элементы простого и сложного пилотажа в горах в сложных метеорологических условиях. Военнослужащие также отработали принудительную посадку самолетов-нарушителей.

В 2021 году летчики авиабазы на истребителях МиГ-29 совершили более 1,2 тыс. учебных и учебно-боевых вылетов с практическим применением штатного вооружения на тактических учениях и в ходе несения боевого дежурства, отметили в пресс-службе.