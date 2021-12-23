Ультиматум или приглашение к переговорам?

Эксперты и журналисты продолжают анализировать и комментировать выступление президента РФ Владимира Путина на коллегии минобороны РФ перед генералами. По оценкам российских же экспертов, она превзошла по своей «жесткости» даже выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. И в самом деле, Владимир Владимирович не просто повторил претензии РФ к Западу по поводу расширения НАТО, размещения в странах Восточной Европы пусковых установок ПРО, с которых без труда можно запускать и «Томагавки», «военного освоения» территории Украины и т.д. Президент России обещал жёсткий ответ Западу. А еще высказал обиды…на международное право. «То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, – это их вина. На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала. Вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Мы же не можем допустить развитие ситуации, о которой я сказал», — цитируют его официальные РосСМИ. По мнению президента России, западные политики «под разными предлогами, в том числе с целью обеспечить свою собственную безопасность, действуют за тысячи километров от своей национальной территории. И, когда им мешают международное право и устав ООН, объявляют это все устаревшим, ненужным. А когда соответствует что-то их интересам, сразу ссылаются на нормы международного права, на устав ООН, на гуманитарное право международное, и так далее. Эти манипуляции надоели». После чего, заявив, что эти самые западные политики «должны понять, что нам просто некуда дальше отступать», озвучил, надо полагать, главное: «Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии. Вот, в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. И мы надеемся получить на них ясный, исчерпывающий ответ».

В этом спиче при желании можно усмотреть и обещание скорой войны, и стремление всеми силами ее избежать, и анонс «силового ответа», и «красные линии», и даже «настоятельный совет» обсудить озвученные накануне «предложения по безопасности». Именно эмоциональный накал речи Владимира Путина с полным основанием можно назвать беспрецедентным. Но вот новых «переговорных позиций» президент не озвучил. И вообще не сказал ничего такого, чего Россия не озвучивала прежде. И даже заявление Владимира Путина, что ему, дескать, «надоели» не то американские ссылки на международное право, не то международное право как таковое, тоже не новость и не сенсация: после Крыма, не говоря уже о Сухуми и Цхинвали, на этот случай вряд ли остались какие-то сомнения.

Понятно и другое. С момента той самой мюнхенской речи Путина главной «внешнеполитической» задачей Кремля стало то, что Москва именовала «диалогом об общеевропейской безопасности». Но в реальности за этим благозвучным эвфемизмом как раз и скрывалось стремление навязать Западу не просто диалог, а именно раздел сфер влияния и «красные линии», за пределы которых НАТО не имело бы права продвигать свою военную инфраструктуру, базы, зону ответственности и приём новых членов. Проще говоря, Путин требовал «Новой Ялты» и «Нового Потсдама». Но не учел, что в Ялте и Потсдаме «сферы интересов» обсуждали со Сталиным, который только что выиграл вторую мировую войну и взял Берлин, но не с нынешней Россией, которая накануне проиграла «холодную войну».

Более того, если ранее этот отказ все же облекали в дипломатичные фразы, то теперь, когда Москва ультимативным тоном потребовала письменных гарантий, генсек НАТО Йенс Столтенберг озвучил ответ в жесткой, болезненной и даже, возможно, унизительной для российских «державников» форме: НАТО в принципе не признает за РФ право на «сферу интересов». И вопрос о возможном членстве в НАТО Украины или Грузии обсуждать с Москвой не будут в принципе. В переводе: обсудить «опасное сближение» кораблей и самолетов в НАТО готовы, прозрачность учений — тоже (и если вспомнить, что в НАТО не без оснований требовали именно от РФ большей прозрачности в проведении учений у западных рубежей, так что приятного для Москвы диалога не будет и здесь). Но вот «красные линии», «сферы интересов», «право вето» на приём новых членов — всего этого не будет. Столь холодного, жесткого и резкого отказа в Москве. похоже, не ждали. И оказались к такому повороту просто не готовы.

Но как поведут себя в Кремле теперь, когда многолетняя внешнеполитическая стратегия потерпела крах?

На новый виток агрессии России против Украины указывает многое. Но, во-первых, к Украине приковано слишком пристальное международное, точнее, «западное» внимание, к тому же Москву предупредили, что новое вторжение не пройдёт без последствий. А генералы, которые слушали речь Путина, не могут не понимать: как показал пример 44-дневной войны и разгрома Армении с российским оружием, российской стратегией и армией, созданной по российской схеме, война — дело непредсказуемое. И если в Карабахе разгромили российский форпост, но все же не саму Россию, то поражение на украинском направлении будет иметь уже другую цену.

Есть, впрочем, косвенные признаки, что в качестве «ответного направления» рассматривается и Арктика. Во всяком случае, если в эфире минобороновского телеканала «Звезда» сначала выходит в эфир документальный фильм о Петсамо-Киркенесской операции, а затем — сюжет о том, как доблестно защищали «северные рубежи России» ее пограничники, это мало похоже на цепь случайных совпадений. А если в «ответку» примешать и личную месть генсеку НАТО — бывшему премьер-министру Норвегии, то вероятность «арктического» сценария еще выше. Но вот шансов на выигрыш на «северном фронте» у РФ еще меньше, чем в Украине. Здесь придется вступать в противостояние со странами-членами НАТО. Со всеми вытекающими. Точнее, «приплывающими и прилетающими».

Но и «проглотить пилюлю» тоже не получится. Просто потому, что страсти слишком взвинчены, а вокруг «предложений по безопасности» раздут слишком масштабный «пиар».

Есть, конечно, и относительно «бескровный» вариант: не вступать с НАТО в прямое боевое соприкосновение, но при этом наращивать «военные мускулы», в особенности на чувствительных направлениях, размещать дополнительные военные силы в Беларуси, в Калининградской области РФ, наконец, в той же Арктике. И это именно тот вариант, который позволит Москве пусть относительно, но все же сохранять лицо.

Только вот…нечто подобное в истории уже было. В конце семидесятых годов, как уже не раз указывалось в прессе, СССР приступил к развёртыванию в странах Восточной Европы своих ракет средней дальности — «Пионер». Они в «час Х» должны были ударить по американским базам в странах Западной Европы. Расчёт делался на то, что европейцы испугаются такой перспективы и укажут американским базам на дверь. Европейцы действительно обеспокоились. Но вместо закрытия американских баз встали в очередь за американскими ракетами средней дальности «Першинг». Попытки договориться с Западом и разблокировать ситуацию, конечно, предпринимались. Но, как уверены многие эксперты, шанс на «достойные переговоры» был упущен в 1983 году, когда пост генсека ЦК КПСС занимал Юрий Андропов, бывший глава КГБ. Он выбрал предельно жёсткий тон в диалоге с Западом. И в результате СССР оказался вброшен в «ракетную гонку», на выигрыш в которой у него не было ни сил, ни ресурсов. После чего распад СССР был уже предопределен.

И сегодня Владимир Путин, взяв предельно жёсткий тон в отношении Запада, по сути повторяет роковую ошибку Юрия Андропова — притом что соотношение сил у России и Запада еще хуже для Москвы, чем это было во времена СССР. И вот на этом фоне фокус с переодетыми в форму времён СССР российскими хоккеистами, которые проиграли Финляндии, превращается из громкого пиар-хода то ли в тонкое издевательство, то ли в неуслышанное пророчество.

Нурани