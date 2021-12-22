Завершено строительство очередной линии электропередачи между Азербайджаном и Ираном



Завершено строительство четвертой по счету 230-киловольтной линии электропередачи между Азербайджаном и Ираном.

Об этом выступая на первом азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку, заявил президент ОАО «Азерэнержи» Баба Рзаев, передает АПА.

По его словам, в настоящее время ведутся завершающие работы по оценке иранской электроэнергии.

«В настоящее время проводятся работы по разработке проектов по оценке существующих линий электропередач с Россией, также планируется строительство этой линии», — сказал Б.Рзаев.