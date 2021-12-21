Прошли методические сборы офицеров по работе с личным составом и психологов

В соответствии с планом, утвержденным Министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в Учебно-тренировочном центре Азербайджанской Армии состоялись учебно-методические сборы заместителей командиров объединений, соединений, специальных учебных заведений, видов и родов войск, а также отдельных военных подразделений по работе с личным составом и психологов. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны, прозвучал государственный гимн.

Начальник Управления по идеологической работе и морально-психологическому обеспечению генерал-майор Бекир Оруджев обстоятельно рассказал о работе, проводившейся в течение 2021 учебного года в области военно-патриотического воспитания, морально-психологической подготовки, укрепления воинской дисциплины и в других областях, а также о предстоящих задачах в этом направлении в 2022 учебном году.

Поведав об Отечественной войне, увенчавшейся славной победой Азербайджанской Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, начальник управления отметил, что наряду с боевой подготовкой большую роль в достижении этой победы сыграли военно-патриотическое воспитание, морально-психологическая подготовка и высокая воинская дисциплина личного состава. Проанализировав боевую и морально-психологическую подготовку личного состава в течение нынешнего года, Б.Оруджев подчеркнул важность неукоснительного соблюдения требований решений и приказов Министра обороны, инструкций по соблюдению правил безопасности и повышению бдительности, правильного ведения индивидуальной воспитательной работы среди военнослужащих, организации взаимодействия в соответствии с требованиями уставов и наращивания усилий в этом направлении.

На сборах офицеры по воспитательной работе выступили с докладами о деятельности по укреплению идеологической работы и морально-психологического обеспечения в текущем году, достигнутых результатах и устранении недостатков.