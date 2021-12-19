Прошли мероприятия памяти шехидов

Церемонии поминовения проводились в память о шехидах, отдавших свои жизни за освобождение наших земель, сообщает Минобороны Азербайджана.

Представители Министерства обороны и общественности, члены семей, друзья и соратники шехидов приняли участие в мероприятиях, посвященных памяти шехидов Великой Отечественной войны Оруджева Сабухи, Тагиева Гусейна, Фейзуллазаде Мехди, Асадова Сабухи, Юсифзаде Худаяра, Гарибзаде Фахри.

В начале церемонии минутой молчания присутствующие почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, погибших за территориальную целостность нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Участникам церемонии рассказали об Отечественной войне, завершившейся под руководством Верховного Главнокомандующего, о славной жизни и пути шехидов, а также были представлены соответствующие видеоролики.

Члены семей и родственники шехидов поблагодарили Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и руководство Министерства обороны за оказанное им внимание и заботу, а также за почитание памяти шехидов.

