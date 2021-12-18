В России разработали новую управляемую авиационную ракету Х-БПЛА, ее планируется задействовать в составе комплекса вооружения вертолетов и беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе, речь идет о развитии линейки управляемых боеприпасов из состава противотанкового управляемого ракетного комплекса «Корнет-Д».

«Она войдет в состав комплекса вооружения ударных дронов, например, таких как «Форпост» и «Иноходец», а также вертолета Ка-52М», — пояснил собеседник.

До этого с опытного образца Ка-52М осуществили десятки успешных запусков нового изделия. Помимо того, велись тестовые запуски новых ракет с беспилотника «Альтиус».

У ракеты Х-БПЛА будет дальность действия до 10 км., она сможет поразить тяжелобронированную технику, а также низколетящие малоскоростные цели.