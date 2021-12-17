В Азербайджане испытали новые дроны



Научно-технологический парк, являющийся резидентом Парка высоких технологий НАНА, в сотрудничестве с инженерной компанией ООО «Project Terra», завоевавшей репутацию на азербайджанском рынке, провел испытания новых дронов.

С целью сотрудничества является проверка возможности применения мобильного сканера для беспилотников (LidarUSA Revolution 120) на беспилотниках, производимых технопарком, передает Репорт.

Сканер LidarUSA Revolution 120 позволяет получить полную информацию о местности (рельеф, высота и т. д.). Посредством сканера можно быстро и с высокой точностью получить данные о больших территориях, труднодоступных для человека местах. Собранные данные используются для получения необходимых результатов (картографирование, разработка 3D-моделей, локация объектов и т. д.).

С применением лазерных сканеров было проведено сканирование построек, исторических памятников, улиц, было получено цифровое отображение точных размеров объектов, вплоть до мельчайших деталей, на освобожденных территориях (Шуша, Агдам и др.).

Применение этих технологий в дронах, производимых специалистами Научно-технологического парка НАНА, позволит сделать такие проекты более эффективными и доступными.

Лидар — технология измерения расстояний путем излучения света и замера времени возвращения этого отраженного света на ресивер. Лазерный сканер, установленный на дроне, может создавать точные 3D-модели сложных структур и поверхностей.

