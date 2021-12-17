Командующий корпусом Азербайджанской армии уволен в запас

Командующий третьим армейским корпусом Азербайджанской армии генерал-майор Мубариз Рзаев освобожден от занимаемой должности, сообщает Report со ссылкой на военные источники.

Генерал-майор уволен в запас из рядов армии по собственному желанию.

Напомним, М.Рзаев участник боевых операций в ходе Отечественной войны по освобождению от оккупации Джебраильского, Ходжавендского, Зангиланского и Губадлинского районов.

Соответствующими распоряжениями президента Ильхама Алиева М.Рзаев награжден медалями «За освобождение Джебраила», «За освобождение Ходжавенда», «За освобождение Зангилана» и «За освобождение Губадлы».

В марте 2021 года он был назначен командующим третьим армейским корпусом Азербайджанской армии.