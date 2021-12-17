На освобожденных территориях состоялось открытие общевойскового стрельбища

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства приняли участие в открытии нового учебного центра на освобожденных территориях.

Министру обороны было доложено, что в Центре создана вся необходимая инфраструктура для размещения и деятельности привлекаемого к учениям личного состава и учебно-боевой техники.

Отмечалось, что особо смоделированный учебный центр построен с учетом условий реального боя. В Центре предусмотрено проведение занятий для совершенствования практических навыков управления различными видами боевой техники в условиях труднопроходимой местности и неблагоприятных погодных условий, а также выполнения стрельб из них.

Наряду с этим, в учебном центре созданы надлежащие условия для занятий по стрельбе из минометов, гранатометов, стрелкового и другого оружия, тематического обучения и практической отработки выполнения боевых задач.

Было отмечено, что с целью дальнейшего повышения боевой подготовки и профессионализма военнослужащих учебно-тренировочные занятия будут проводиться квалифицированными инструкторами.

После осмотра общевойскового стрельбища Министр обороны понаблюдал за показательными стрельбами подразделений.

Генерал-полковник З.Гасанов дал соответствующие поручения, связанные с изучением современных учебно-тренировочных методов с учетом опыта, обретенного в Отечественной войне, приведением их в соответствие со сложившейся обстановкой и применением в ходе боевой подготовки.