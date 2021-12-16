В воинских частях сданы в эксплуатацию новые объекты

По указанию президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжается работа, направленная на улучшение социально-бытовых условий и условий службы военнослужащих.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства ознакомились с новопостроенными объектами военной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Министру обороны было доложено, что пункт размещения модульного типа оснащен современным оборудованием, мебелью и инвентарем для обеспечения всех необходимых потребностей военнослужащих. Предусмотрены оружейная комната, казарма, столовая, кухня, медпункт, продовольственные и вещевые склады, банно-санитарный узел и генераторы, обеспечивающие бесперебойное электроснабжение. Комплекс оснащен централизованной системой отопления, освещением и водой.

Министр поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности подразделений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Затем Министр обороны принял участие в церемонии открытия нового караульного городка в одной из воинских частей.

Было отмечено, что за короткий срок в караульной, построенной в соответствии с современными стандартами, созданы все условия для организации и несения службы на высоком уровне.

В помещении установлена централизованная система отопления, сигнализация и противопожарная система.

На территории караульного городка проведены работы по благоустройству, уложено асфальтовое покрытие, разбита зеленая зона.

В заключение Министр обороны дал поручения по организации боевого дежурства и службы войск, пожелал личному составу успехов в службе.