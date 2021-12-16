«Кино с подтекстом» от Примакова-младшего: так чего же добивается «Россотрудничество»?

«Россотрудничество», одна из ведущих структур российский полуофициальной дипломатии, проводит в Ереване 10-й, юбилейный форум своей программы «Новое поколение». Она, как сообщается на официальном сайте «Россотрудничества», предназначена для иностранной молодежи в возрасте от 25 до 35 лет: «Приняв участие в «Новом поколении», вы сможете своими глазами увидеть Россию, познакомиться с такой же активной и талантливой российской молодежью, найти друзей и единомышленников». Глава «Россотрудничества», Евгений Примаков-младший, в своем выступлении на ереванском форуме подчеркивал, что поездка в Россию и встреча с российскими коллегами – хорошая практика и опыт для начинающих армянских специалистов.

Конечно, никому не возбраняется рекламировать свою страну, приглашать туда гостей из-за рубежа и, не ограничиваясь туризмом, налаживать профессиональные связи. Пусть даже в случае с Арменией это вызывает у многих горькую усмешку: страна и так бьет рекорды по эмиграции, главным образом в Россию, в Ереване даже требовали закрыть офис «Россотрудничества», чтобы не растерять окончательно перспективные кадры…

Но в рамках форума прошло еще одно событие. В его рамках в Ереване прошла презентация фильма «Сардарапат. Генерал ждёт…».

А вот тут нужны подробности. Посвящена лента генералу Моисею Силикову (Мовсесу Силикяну). Как подобострастно сообщают в Ереване, «генерал-майор Мовсес Силикян или Моисей Силиков — российский и армянский военачальник, который в годы Первой мировой войны участвовал в боевых действиях против Османской империи на Кавказском фронте». А еще командовал армянскими частями в «Сардарапатской битве». И вот теперь «Россотрудничество» презентует в Ереване посвящённый ему фильм.

Можно, конечно, посоветовать «не искать чёрную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет», «не рисовать черта на стене» и пренебрежительно назвать «конспирологией» вопрос, случайно ли, что через год после 44-дневной войны, когда в Ереване открыто строили планы оккупации Гянджи, здесь презентуют фильм, посвящённый «российскому и армянскому военачальнику», родившемуся на территории бывшей Елизаветпольской губернии (если кто забыл, российская царская администрация переименовала Гянджу в «Елизаветполь»), и стоит ли полностью исключать версию, что снимали фильм с расчетом на новые территориальные захваты, а вот показывать его приходится уже на фоне разгрома и капитуляции.

Но вот не замечать главного «исторического и идеологического месседжа» уже не получается. Особенно если на презентации фильма политолог, председатель общественной организации «Объединение патриотичной молодежи» Цовинар Костанян прямо заявляет участникам форума «Новое поколение»: «Было интересно посмотреть на то, как режиссер показал в фильме роль русских солдат в Сардарапатской битве. Солдаты не оставили Кавказский фронт, воевали бок о бок с армянскими братьями против турецких захватчиков. Они смогли общими усилиями сдержать турецкую агрессию». Проще говоря, при помощи «кино от Примакова-младшего» армянской аудитории напоминают о «войне с Османской империей в союзе с Россией».

И самое главное, проходила эта презентация как раз в те дни, когда, напомним, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу говорил в парламенте Турции о перспективах нормализации отношений Анкары и Еревана и сообщил, что в ближайшее время Турция и Армения назначат спецпредставителей для этих переговоров. В «державном» сегменте РосСМИ эти подвижки уже объявлены сугубо американским «проектом». А это верный признак: российским «державникам» перспектива примирения Анкары и Еревана, скажем так, не улыбается.

И вот на этом фоне презентованное в Ереване «кино от Примакова» получает уже другое прочтение. В самом деле, с одной стороны, Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявляет журналистам, что «мы готовы способствовать и приветствовать любые шаги со стороны Турции и Армении, которые помогали бы построению взаимного доверия». Но, с другой, «Россотрудничество» устраивает в Ереване не просто киносеанс, а акцию с понятным политическим подтекстом. И вот тут уже не получится не спросить: так чего же добивается «Россотрудничество»? Там просто хотели произвести впечатление на ереванскую аудиторию? Или же направляли этой самой аудитории вполне понятный «сигнал»? И если да, то ограничится ли дело кинофильмами? Или же для срыва возможного диалога Анкары и Еревана будут задействованы и более серьёзные методы? И самое главное, на какую позицию Москвы следует ориентироваться — ту, что излагает Захарова, или ту, которая прорисовывается в действиях «Россотрудничества»?

И вот на этот вопрос ответить должна уже Москва.

Нурани