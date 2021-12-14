В Черном море прошли грузино-американские учения

Корабли береговой охраны погранполиции Грузии провели в Черном море совместные учения с американским эсминцем USS Arleigh Burke. Об этом говорится в опубликованном во вторник сообщении на сайте грузинского ведомства.

«Представители департамента береговой охраны погранполиции МВД и моряки судна USS Arleigh Burke ВМС США провели совместные учения в Черном море. В учениях с грузинской стороны участвовали три сторожевых корабля: «Очамчира» (P23), «Сухуми» (P24) и «Диоскурия» (P25)», — говорится в сообщении.

Участники учений выполнили тактические маневры и отработали взаимодействие по ряду вопросов на море. Целью совместных маневров был обмен опытом между морскими подразделениями двух стран, улучшение взаимодействия экипажей, а также усиление возможностей береговой охраны Грузии, добавили в погранполиции.