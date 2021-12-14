НАТО — Азербайджан: диалог в новом прочтении

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Брюссель в центре внимания экспертного сообщества, и не только нашей страны. В его программе — не только участие в саммите «Восточного партнёрства». Уже сегодня, 14 декабря, президент Азербайджана принимает участие в заседании Североатлантического совета — высшего руководящего органа альянса в формате НАТО плюс Азербайджан. Запланирована встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В рамках визита также состоится двусторонняя встреча президента Азербайджана и президента Совета ЕС Шарля Мишеля. И уже в конце предусмотрена встреча Ильхама Алиева и Никола Пашиняна с участием Шарля Мишеля.

И, возможно, именно «натовская» часть программы визита заслуживает особого внимания. Встречи и переговоры еще впереди, но многое ясно уже сейчас.

Это уже не первая встреча Ильхама Алиева и Йенса Столтенберга. Особенно с учетом того факта, что именно Столтенберг занимал пост министра нефти Норвегии в те годы, когда крупнейшие зарубежные инвестиции у норвежской государственной нефтяной компании Statoil были именно в Азербайджане. Но нынешняя встреча проходит уже в принципиально иной ситуации. И дело не только в том, что не оправдались от слова «совсем» глубокомысленные выкладки многих экспертов в кавычках и без, которые уверяли, будто бы интерес НАТО к Азербайджану «завязан» исключительно на афганскую логистику и после вывода натовского контингента из Афганистана будет «обнулен». Куда важнее другое. Переговоры Алиева и Столтенберга проходят на фоне принципиально нового геополитического расклада, который создала в регионе победа Азербайджана в 44-дневной войне.

Здесь, пожалуй, нужна небольшая ретроспектива. Как уже не раз отмечалось, за традиционными фразами типа «нагорно-карабахский конфликт не имеет военного решения» должен был читаться месседж «у Азербайджана просто не получится взять штурмом Карабах — природную горную крепость, перенасыщенную оружием сверх всякой меры». Да, сюда не добирались инспекции в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе, но спутниковое наблюдение, а тем более агентурную разведку никто не отменял, так что ведущие разведки мира прекрасно знали, что на оккупированных Арменией азербайджанских землях сосредоточено больше танков и артиллерийских систем, чем Армении вообще полагается иметь по квотам ДОВСЕ, а российские военно-транспортные самолёты везут туда вовсе не «стройматериалы». И все это — в непосредственной близости от нефти- и газопроводов, имеющих ключевое значение для энергетической безопасности многих европейских стран — членов НАТО. Именно об угрозе трубопроводам вскоре после начала 44-дневной войны говорил Столтенберг на переговорах с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. В переводе: Азербайджан под руководством своего Верховного Главнокомандующего решил задачу, которую с полным правом можно было считать этакой «невыполнимой миссией».

А теперь Азербайджан не просто освободил свои ранее оккупированные земли, а еще и заявил о себе как о стране с серьёзным военным потенциалом. Одно дело, когда армию Азербайджана включали в число 50 сильнейших в мире военные эксперты, которым можно было верить или не очень. И совсем другое, когда этот свой «рейтинг» ВС Азербайджана продемонстрировали в реальной войне, да еще при таком «раскладе», когда, подберем самый мягкий эпитет, далеко не все военные эксперты считали победу нашей страны предрешенной. В качестве «бонуса», Азербайджан еще и обезопасил на другом уровне нефте- и газопроводы. И уже в новой ситуации запустил на полную мощность свой «Южный газовый коридор», Что уже имеет совсем другое «прочтение» для Европы на фоне нынешнего энергетического кризиса и признанного несоответствия европейским требованиям российского трубопровода «Северный поток-2».

И, наконец, новые реалии в регионе диктует Шушинская декларация и открыто заявленный переход ВС Азербайджана на турецкую, то есть по сути уже натовскую модель. Это не противоречит членству Азербайджана в Движении Неприсоединения, но открывает уже перед НАТО весьма заманчивые перспективы в регионе, где важность геополитических позиций будет только расти.

А это — еще одно доказательство, что именно Азербайджан создал в регионе новую геополитическую реальность. Не считаться с которой уже не получится.

Нурани