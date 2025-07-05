Процесс разоружения запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) начнется на предстоящей неделе на севере Ирака. Об этом передает турецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление прокурдской партии DEM.

При этом телеканал не указал конкретное место.

Отмечается, что, скорее всего, поэтапный процесс, будет открытым для СМИ, а также тщательно контролироваться Национальной разведывательной организацией (MIT).

По информации телеканала, по результатам будут подготовлены отчеты, а саму процедуру разоружения РПК планируют завершить к осени 2025 года.