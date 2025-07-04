Обсуждается возможность экспорта азербайджанского меда в Европу. Как сообщает Minval, Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело встречу с представителями Ассоциацией пчеловодов, в рамках чего обсуждались вопросы производства, экспорта и продажи продукции. Частным предпринимателям объяснили условия, при которых они смогут найти для азербайджанского меда рынок сбыта в Европе.

Как прокомментировал Minval председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов, Европой разработаны жесткие условия для импорта зарубежной продукции. ЕС запретил ввоз из Азербайджана продовольствия животного происхождения. Исключением является импорт шерсти и кожи. Но вот в ближайшее время Азербайджан может начать поставки меда преимущественно в Германию, для чего ведутся активные переговоры с Агентством пищевой безопасности. Главным условием для этого является сокращение использование антибиотиков.

«В Азербайджане имеется список допустимых препаратов, в числе которых присутствует ряд антибиотиков, которые давно запрещены и от которых отказались в Европе. Но мы продолжаем пользоваться ими. Речь идет об амитразине, метронидазоле, окситетрациклине и других препаратах», — говорит собеседник.

По словам Хасратова, Агентство пищевой безопасности в ближайшее время намерено запретить использование этих препаратов в сельском хозяйстве. После этого азербайджанские пчеловоды смогут получить разрешение на поставку меда в Европу.

В прошлом году в стране было произведено порядка 8 тыс. тонн меда. В этом году планируется увеличить производственные объемы до 10 тыс. тонн. Спрос на мед на внутреннем рынке составляет 7 тыс. тонн. После получения разрешения на экспорт на первом этапе азербайджанские пчеловоды смогут реализовывать на европейском рынке около 1 тыс. тонн в год с последующим увеличением поставок, заключил глава Ассоциации пчеловодов Азербайджана.