Президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева и весь азербайджанский народ за проявление особого внимания к ТРСК.

«Хотелось бы сказать «спасибо» Азербайджану и Турции за вклад в развитие связей Лефкоши с тюркскими государствами, а также преодоление несправедливых санкций и эмбарго. Нас особо радует факт всестороннего развития связей с Азербайджаном», — заявил политик в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Азербайджан.

Он отметил, что Саммит ОЭС в Ханкенди повысил осведомленность мирового сообщества о ТРСК. «Впервые в истории отношений в рамках ОЭС, мы были представлены на столь высоком уровне, чувствовали себя частью большой семьи. Флаг ТРСК был вывешен в зале саммита наряду со стягами других государств, что говорит о том, что Лефкошу признают как партнера по диалогу», — заявил Татар, выразив надежду на дальнейшее углубление связей со странами ОЭС.

Признательность Азербайджану и Турции выразил также премьер-министр ТРСК Унал Устел, поделившийся соответствующей публикацией в соцсетях.