С 7 июля Агентство наземного транспорта (AYNA) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана запускает очередной регулярный автобусный рейс по маршруту Баку-Ханкенди-Лачын.
Автобусы будут отправляться ежедневно с Бакинского международного автовокзального комплекса в 11:00. Промежуточными пунктами по маршруту определены города Ходжалы, Ханкенди и Шуша. Автобусы будут отправляться из Лачына в 09:00, из города Шуша в 10:00, из Ханкенди в 10:30, а из Ходжалинского района в 11:00.
Стоимость билета по маршруту Баку-Лачын и в обратном направлении составляет 16,1 маната, Баку-Шуша и в обратном направлении — 14,8 маната, Баку-Ханкенди и в обратном направлении — 14,2 маната, Баку-Ходжалы и в обратном направлении — 13,9 маната.
Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az.
При приобретении билетов обязательно наличие разрешений в соответствии с правилами пропуска на освобожденные от оккупации территории.