Азербайджан восстанавливает все религиозные памятники в Карабахе. Об этом журналистам заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде во время акции по сдаче крови.

Он сказал, что такова государственная политика Азербайджана.

«Если в советское время в Азербайджане было 17 мечетей, то сегодня у нас тысячи мечетей. Эти условия создает государство. Это также показатель отношений между религией и государством».

Председатель УМК также коснулся вопроса восстановления Иреванского казията: «Недавно мы восстановили Иреванский казият. Иншаллах, мы также отправимся на те земли и восстановим там наши храмы, святыни, мечети, и наши религиозные деятели будут там работать».