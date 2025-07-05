Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что отношения Анкары и Баку отличаются от связей между другими странами.

«Нас с Азербайджаном связывает не только дружба, но и братство. Слова “Два государства — один народ” не случайны. Мы многократно доказывали это на протяжении истории. Поэтому не можем наблюдать за происходящим в регионе со стороны», — цитирует его Minval.

По его словам, мир и стабильность на Южном Кавказе выгодны всем. Эрдоган отметил, что дипломатическая основа мирного процесса между Азербайджаном и Арменией уже сформирована, а на переговорах в Брюсселе, Москве и Тбилиси в конце 2024 года был согласован финальный текст мирного соглашения.

«Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она демонстрирует более гибкий подход в интересах экономической интеграции», — указал турецкий лидер.

Он подчеркнул, что развитие региона — это шанс не только для Азербайджана и Армении, но и для Турции, Ирана и других стран. Зангезурский коридор, по его словам, несёт не только геополитическое, но и геоэкономическое значение.

«Коридор даст новый импульс Срединному маршруту. Турецкие товары смогут быстрее достигать Центральной Азии и Китая, а грузы из Европы в Китай — проходить через Турцию», — сказал Эрдоган.

Он также отметил значение железнодорожной составляющей Зангезурского маршрута, подчеркнув, что линия будет играть ключевую роль в грузоперевозках. «Срединный коридор черпает свою силу отсюда», — добавил он.

Президент Турции сообщил, что трасса будет проходить через Ыгдыр и соединяться с Нахчываном. Он выразил уверенность, что это станет важным шагом в развитии транспортной логистики.

Также Эрдоган подчеркнул, что реализация железной дороги Карс–Ыгдыр–Нахчыван и проекты в Карабахе станут эффективнее после открытия коридора. По его словам, «мир меняется, и это требует новых решений и активизации экономического потенциала».

В завершение он отметил: «Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией изменит атмосферу в регионе. Мы станем свидетелями того, как вслед за примирением откроются новые исторические возможности».