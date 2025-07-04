Армения вручила ноту протеста России из-за продолжающихся оскорбительных высказываний и комментариев, звучащих в адрес армянских властей со стороны российских государственных СМИ и некоторых официальных лиц России.

В ответ на обращение армянских СМИ, в МИД Армении заявили, что посол России в Ереване Сергей Копыркин был вызван в МИД, где ему вручили ноту протеста.

В документе выражается резкий протест против откровенно недружественной, а порой и враждебной пропаганды в адрес правительства Республики Армения, распространяемой в российских государственных СМИ и подпитываемой заявлениями ряда официальных лиц, депутатов Госдумы, а также отдельных экспертов.

В ноте особо подчеркивается, что оскорбительные высказывания в прямом эфире, а также нападки на легитимные действия армянских властей неприемлемы и могут свести на нет позитивные результаты недавних визитов на высоком уровне между Арменией и Россией.

Особое возмущение, как указано в документе, вызывают заявления отдельных депутатов Госдумы РФ, критикующих действия армянских правоохранительных органов по предотвращению попытки государственного переворота. Армянская сторона расценивает такие оценки как абсурдные и недопустимые, особенно с учётом того, что речь идёт о действиях по обеспечению национальной безопасности и конституционного порядка.

Министерство подчёркивает, что подобные заявления являются не только вмешательством во внутренние дела Армении, но и создают впечатление целенаправленной информационной кампании, нацеленной на подрыв демократии и легитимной государственной власти в стране.