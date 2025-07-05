Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 5 июля атаковали аэродром «Борисоглебск» в Воронежской области РФ, на котором базируются самолеты Су-34, Су-35 С и Су-30 СМ, передает РБК Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

«Поражен склад с управляемыми авиабомбами, учебно-боевой самолет и, вероятно, другие самолеты. Результаты поражения уточняются», — говорится в сообщении.

В городе Борисоглебск Воронежской области расположен Борисоглебский учебный авиационный центр подготовки летного состава и одноименная авиабаза.