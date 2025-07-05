Президент Ирана Масуд Пезешкиан рассказал, что его запугивали в связи с поездкой в Азербайджан на саммит ОЭС.

«Некоторые говорили, что эта поездка может быть сопряжена с опасностями или что по пути могут возникнуть проблемы. Но, слава Богу, как наш отъезд прошел без каких-либо проблем, так и наше возвращение прошло в полном мире и безопасности», — сказал Пезешкиан, пишет Mehr.

Пезешкиан также рассказал о своих контактах в Азербайджане. Он отметил, что сразу по прибытии в Баку состоялась очень конструктивная встреча с премьер-министром Пакистана. Пезешкиан также рассказал о встрече с президентом Таджикистана, подчеркнув, что тот свободно говорит на персидском языке.

Президент Ирана также сообщил о двусторонних переговорах с президентами Турции и Азербайджана. Он отметил, что обсуждение с Реджепом Тайипом Эрдоганом прошло в конструктивной атмосфере и включало как экономические вопросы, так и обсуждение агрессии со стороны Израиля. По его словам, президент Турции открыто осудил действия Тель-Авива, и стороны провели консультации по поводу дальнейших дипломатических шагов.

Что касается встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, она, по словам Пезешкиана, прошла в позитивной и дружественной атмосфере. Стороны достигли хороших договоренностей в области экономического и регионального сотрудничества. Он подчеркнул, что такие поездки создают возможности для углубления связей с исламскими странами, и призвал иранских чиновников быть более активными в научной, транспортной, культурной и экспертной сферах. По его мнению, взаимодействие не должно ограничиваться только на уровне лидеров, и заместители министров и сами министры должны продолжать реализацию достигнутых договоренностей.

В завершение Пезешкиян выразил благодарность всем, кто способствовал организации поездки — от высокопоставленных лиц до технических работников, а также представителям СМИ, которые сопровождали его в этом визите.