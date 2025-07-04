В первом чтении на обсуждении Милли Меджлиса на обсуждение вынесен законопроект об изменении уже существующего закона АР «Об удостоверении личности гражданина АР», а также «О регистрации по месту жительства и месту пребывания» и «Об утверждении Положения о применении закона АР «О регистрации по месту жительства и месту пребывания».

Подлежит корректировке статья 3 законы АР «Об удостоверении личности гражданина АР». В ней представлен список данных, которые должны быть отражены в удостоверениях личности граждан Азербайджана.

Они включают информацию, размещённую на самом документе, на его электронном носителе и в Межведомственной автоматизированной информационно-поисковой системе «Въезд–выезд и регистрация».

На удостоверении личности указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, его пол, дата рождения, гражданство, место рождения, место жительства, группа крови, индивидуальный идентификационный номер, номер удостоверения, дата его выдачи и срок действия. Также должна отображаться личная подпись владельца удостоверения и фотография, соответствующая требованиям Международной организации гражданской авиации.

А во встроенный в удостоверение личности чип, заносятся следующие данные: вышеуказанная информация, а также предыдущие фамилия и (или) имя, если гражданин их менял; отпечатки пальцев; название органа, выдавшего удостоверение личности; другие данные в случаях, предусмотренных Положением «О применении Закона Азербайджанской Республики “О удостоверении личности гражданина Азербайджанской Республики”».

В удостоверении личности в зашифрованной форме должна храниться информация о семейном положении его обладателя, росте, цвете глаз и воинской обязанности. Кроме того, должны быть отмечены: фамилия, имя, отчество родителей, а также фамилия, имя, отчество и контактные данные его законного представителя; фамилия и имя супруга (супруги) гражданина (при смене фамилии после заключения брака указывается и добрачная фамилия); фамилия, имя, дата рождения и пол детей гражданина.