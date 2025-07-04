Президент США Дональд Трамп подтвердил, что сегодня проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил разочарование итогами предыдущей беседы с Владимиром Путиным.

«Мне кажется, Путина там уже просто нет. Я не вижу, чтобы он хотел остановиться, закончить эту войну», — заявил Трамп, комментируя перспективы мирного урегулирования.

Ранее американский лидер признал, что не добился никакого прогресса в разговоре с Путиным.

Напомним, вчера в Кремле фактически отказали Трампу в немедленном прекращении огня в Украине — Путин дал понять, что продолжит добиваться целей «СВО» и согласится на перемирие лишь на своих условиях.