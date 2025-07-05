Россия снова включила заднюю. После позорного спектакля с этническими зачистками в Екатеринбурге, где были задержаны и, по некоторым сообщениям, замучены до смерти азербайджанцы, Москва через уста Марии Захаровой неожиданно вспомнила о «стратегическом партнерстве» с Баку. Прозвучал призыв вернуться к «прежнему формату отношений». В переводе с дипломатического – простите, мы погорячились, давайте всё забудем. Но проблема в том, что всё уже не забудется.

Об этом пишет интернет-газета «Алтын-Орда».

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев отлично просчитал ситуацию. Его отказ от диалога с Россией – не импульс, а взвешенное стратегическое решение, за которым стоит целый комплекс выгод и преимуществ. Москва рассчитывала, что Баку проглотит оскорбление, как в былые времена. Но времена изменились – и теперь России есть, что терять. А вот Азербайджан – наоборот, только выигрывает.

Алиев показал, что не намерен больше терпеть имперские выкрутасы Москвы. Это усиливает его позиции в глазах Запада, Востока и прежде всего — внутри Тюркского мира. Его политическая субъектность укрепляется – он выглядит лидером, способным дать отпор такому токсичному «партнеру», как Кремль. Для международной аудитории это сигнал: Азербайджан – страна, с которой считаются.

И это — один из самых недооценённых, но критически важных эффектов. Кавказ — регион, чутко улавливающий проявления силы, достоинства и независимости. Ильхам Алиев, отказавшийся гнуться перед Москвой, в одночасье стал героем Кавказа. Его имя теперь звучит не только в Баку, но и в Нальчике, Махачкале, Грозном, Тбилиси, Владикавказе — как имя человека, который не испугался и дал отпор имперской машине, что позволяет многим народам почувствовать: можно быть сильным и свободным, не оглядываясь на Кремль», — пишет СМИ.

«Алиева начинают воспринимать в ряду исторических персонажей, оставивших след в кавказском сознании. Он встал в один ряд с такими фигурами, как Имам Шамиль — легендарный борец за свободу горских народов. Конечно, эпоха другая, методы иные, но сама энергия сопротивления и достоинства — та же. Алиев сегодня олицетворяет мирное, но твёрдое национальное самоуважение, которое находит отклик в сердцах миллионов кавказцев.

Он стал новым символом кавказского достоинства и независимости. И это то, чего Кремль никогда не поймёт и не простит.

Не только Кавказ, но и весь постсоветский мир с интересом наблюдает за жесткой, но справедливой реакцией Баку. В Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Латвии, Украине — везде, где помнят, что такое имперская подчинённость и унижение от «старшего брата», — на Алиева теперь смотрят как на человека, решившего выйти из круга страха. Его шаг — пример для всех тех, кто еще колеблется между свободой и зависимостью.

Разрыв с Москвой — шаг в сторону Анкары. А Турция сегодня — региональный лидер с растущим влиянием. Союз с ней для Баку даёт больше: экономические проекты, военное сотрудничество, транспортные коридоры и идеологическое братство, а не унижения и шантаж. Вместо «русского мира» — мир тюркский», — отмечается в сообщении портала.

«Азербайджан становится ключевым узлом в Срединном коридоре, альтернативе маршрутам через Россию. ЕС и Китай заинтересованы в стабильном и независимом Азербайджане, а не в придатке Кремля. Разрыв с РФ — это шаг к экономической диверсификации и усилению роли в логистике региона.

После жёсткой реакции Алиева на екатеринбургский инцидент, он получил одобрение большинства населения. Это не просто внешнеполитический шаг — это мобилизация национального духа. Лидер, который «поставил Москву на место», — это образ, который работает и на улицах Баку, и в армейских частях, и в бизнес-среде.

Москва давно воспринимает своих союзников как вассалов, а не как равных. Любой союз с Россией — это риск оказаться под санкциями, попасть в «серую зону» мировой экономики, стать инструментом чужих геополитических игр. Алиеву это не нужно. Его страна самодостаточна и уверенно идёт к тому, чтобы быть игроком, а не пешкой», — выражается уверенность в публикации.

«Сначала — показательные этнические чистки. Потом — жалкое мямление через Захарову. Всё это выглядело как плохо сыгранная партия: начало с угроз, финал с мольбами. Но исторические окна возможностей не открываются дважды.

Алиев прекрасно это понимает. Москва — это вчера. А завтра — это Турция, Европа, глобальные рынки и современные альянсы. Россия хочет, чтобы всё вернулось «как раньше». Но «как раньше» уже не будет.

Потому что поезд ушёл. И за этим поездом — Азербайджан с ясным вектором развития. А Россия остаётся на перроне, без друзей, но с гигантским багажом претензий, шантажа и токсичности.

И не стоит удивляться, что все постсоветские страны внимательно наблюдают за этим разрывом — и симпатии их явно не на стороне Москвы. Кавказ — тоже наблюдает. И делает выводы.

В воздухе висит напряжённая, почти электрическая тишина: кто следующий? Кто станет следующим, кто так же смело поставит свою ногу на шею извивающейся гадюки, называемой «русским стратегическим партнерством»? Или это будет совместная акция лидеров постсоветских стран?» — пишет интернет-издание.

«Грузия уже прошла этот путь. Украина – платит кровью за право быть свободной. Азербайджан – показал, что можно не бояться, если за твоей спиной собственный народ, а не марионетки Кремля.

Сколько ещё можно жить в страхе перед страной, которая никого не уважает, только подавляет?

Сколько ещё терпеть унижения под видом «сотрудничества», шантажа под видом «безопасности», угроз под видом «братства»?

Похоже, эпоха, когда кремлёвский взгляд парализовывал волю целых республик, заканчивается. Ильхам Алиев всего за несколько дней превратил страх в презрение, зависимость — в достоинство, а молчаливое терпение — в образец уверенного отказа.

Именно поэтому его поступок стал не просто политическим шагом, а историческим сигналом: «Империя больше не страшна. Её можно послать — и она начнёт заискивать», — подытоживает «Алтын-Орда».