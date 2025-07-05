Завтра, 6 июля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня в некоторых местах возможны дожди. Об этом говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Временами усиливающийся северо-западный ветер к вечеру ослабнет. Температура воздуха ночью составит 19-22°, днем — 24-27° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы — 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди, грозы. В отдельных местах возможны интенсивные ливни, град. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Западный ветер местами периодически будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 19-22°, днем — 25-30° тепла, в горах ночью — 5-10°, днем — 12-17° тепла.