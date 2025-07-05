Президент Кыргызстана Садыр Жапаров назвал ошибочной позицию ряда политиков, выступающих за отказ от русского языка в стране. Об этом он заявил в интервью местному государственному информагентству «Кабар».

«Если вы поедете в Узбекистан, Таджикистан, вы не сможете общаться там без русского языка. Не говоря уже о других странах СНГ. Если вы едете в страны Европы, Америки, Китай, то пользуетесь русскими переводчиками. Предложение политиков изменить статус русского языка неверное», — сказал он.

По его словам, жители Кыргызстана нуждаются в русском языке, а «не русский язык нуждается в нас».

Глава государства убежден, что необходимо развивать в республике кыргызский язык. «Но надо знать и русский, и английский. Примерно половина мира использует эти два языка», — продолжил он. Как отметил президент, в настоящее время молодежь республики иногда владеет 3-4 языками, что позволяет людям свободно общаться в любой точке мира.