Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что влияние США на Израиль имеет важнейшее значение в плане возможного 60-дневного прекращения огня в секторе Газе.

Данное заявление он озвучил в ходе беседы с журналистами по прибытии из Азербайджана.

«Благодаря инициативам Трампа 60-дневный план временного прекращения огня оказался в центре повестки. Влияние США на Израиль в этом вопросе будет критически важным», — заявил президент, добавив, что прекращение боевых действий между Ираном и Израилем также открыло «окно возможностей» для стабилизации ситуации в Газе.