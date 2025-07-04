В Сочи правоохранительные органы задержали 40-летнюю азербайджанку Эсмиру Б., которая крикнула на улице «Слава Украине!».

По предварительным данным, Эсмирa, являющаяся гражданкой России и уроженкой Азербайджана, таким образом пыталась выразить протест на фоне напряженности в российско-азербайджанских отношениях.

Через два дня после инцидента женщину задержали. В отношении нее был составлен административный протокол «за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской символики».

Эсмире может грозить до 15 суток административного ареста.