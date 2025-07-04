В городе Ханкенди начал работу 17-й саммит Организации экономического сотрудничества.

Армения установила на наших землях более миллиона мин, после Отечественной войны по сегодняшний день в результате взрывов мин погибли или получили тяжелые ранения около 400 наших соотечественников, сказал президент.

Отметив, что на землях, превращённых Арменией в руины, Азербайджан сегодня строит новые города и сёла, Алиев подчеркнул:

«Реализуется программа “Великое возвращение”. На сегодняшний день мы уже обеспечили возвращение бывших вынужденных переселенцев в 16 городов и сёл. Сейчас на освобождённых территориях живут, работают и учатся более 50 тысяч человек».

13:41 Большое значение имеет также обеспечение прав западных азербайджанцев, депортированных из Армении. Об этом сказал Ильхам Алиев в своем выступлении на 17-м Саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

«Мы высоко ценим принятие на состоявшемся в прошлом месяце в Стамбуле Совете министров Организации исламского сотрудничества единогласным решением всех 57 государств-членов резолюции, выражающей поддержку права азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, на возвращение», — отметил глава государства.

Напомнив, что Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией около 20 процентов азербайджанских территорий, осуществила этническую чистку, изгнала свыше миллиона наших соотечественников с их исконных земель, глава государства подчеркнул, что азербайджанский народ и государство никогда не мирились с оккупацией. «Мы неоднократно заявляли Армении и стоящим за ней государствам, что если Армения добровольно не покинет наши оккупированные территории, мы восстановим территориальную целостность своей страны военным путем. К сожалению, Армения и ее покровители не восприняли наше предупреждение всерьез, в результате пожалели об этом», — добавил Президент.

12:53 Как сообщает корреспондент Minval, президент Азербайджана Ильхам Алиев встречает глав государств и правительств, а также руководителей делегаций, прибывших для участия в саммите.

Среди участников мероприятия — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Турецкой Республики Северного Кипра Эрсин Татар, премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф, министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, президент COP28 Султан Ахмед Аль-Джабир, вице-премьер Туркменистана Рашид Мередов, вице-премьер Афганистана Абдул Гани Барадар, министр бюджета и экономического планирования Нигерии Абубакар Атику Багуду и другие официальные лица.

Тема саммита — «Новое видение ОЭС для надежного и климатически устойчивого будущего». Участники намерены обсудить вопросы изменения климата, торговли, транспортных сетей и реформ внутри организации, также состоится обмен мнениями о сотрудничестве между странами-членами.