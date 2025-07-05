Президент Азербайджана Ильхам Алиев 5 июля направил поздравительное письмо президенту Боливарианской Республики Венесуэла Николасу Мадуро Моросу по случаю Дня независимости этой страны.

«От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и весь Ваш народ с национальным праздником Боливарианской Республики Венесуэла — Днем независимости.

Дружественные отношения между Азербайджаном и Венесуэлой основаны на добрых традициях. Уверен, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия, направленные на укрепление наших межгосударственных отношений, реализацию большого потенциала взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Венесуэлы — устойчивого благополучия и процветания», — говорится в тексте послания.