В регионах Азербайджана имеются наблюдается дефицит кадров. Об этом заявил исполнительный директор Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов в СМИ.

По его словам, подобная тенденция прослеживается во всем мире. В последнее время снизилось количество заявок абитуриентов по медицинским специальностям. В Европе такая же картина. Например, в Германии привлекают медицинские кадры из-за рубежа.

«В Баку и других наших городах нет проблемы нехватки врачей. Эта проблема присуща отдаленным регионам. Однако TƏBİB реализует ряд проектов для устранения проблемы. Эти проекты направлены на поощрение работы врачей в регионах. Даже если не удастся охватить всю страну, мы постараемся устранить дефицит медицинских кадров в большей части регионов», — отметил Гурбанов.