В Ханкенди между Азербайджаном и Пакистаном был подписан Меморандум о взаимопонимании. Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров сообщил в социальной сети X.

Документ был подписан в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества. Меморандум своими подписями скрепили Микаил Джаббаров и заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар.

«Документ придаст импульс выполнению поручения лидеров двух стран о дальнейшем укреплении взаимных экономических отношений и инвестиционного партнерства», — написал М.Джаббаров.