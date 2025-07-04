4 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Во время судебного заседания судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе пострадавшим членов судебной коллегии, государственных обвинителей, переводчиков и других участников, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

На процессе с показаниями выступили лица, которые в период оккупации азербайджанских территорий Арменией были взяты в плен и удерживались в качестве заложников, а также те, кто получил ранения в результате обстрелов со стороны армянских военнослужащих или понес иные потери в результате оккупации.

Пострадавший Гулиев Бахтияр Мухаммед оглу в своем выступлении сообщил, что 31 марта 1993 года, при попытке покинуть Кяльбаджарский район вместе с членами семьи и другими мирными жителями через местность, известную как «Тоннель», они подверглись обстрелу со стороны военнослужащих вооруженных сил Армении. В результате обстрела его брат Ислам Гулиев был убит. Из 21 человека, находившегося в тот момент в грузовике, большинство были убиты. Сам Бахтияр Гулиев получил огнестрельное ранение в бедро левой ноги. После этого армянские военные взяли их в заложники и сначала перевезли в село Хейвалы Агдеринского района, а затем — Ханкенди. В своих показаниях он отметил, что, находясь в заложниках, он подвергался пыткам: «Я получил ранение, когда меня брали в заложники. Чтобы остановить кровотечение, они поливали мою рану холодной водой. В плену я провел семь месяцев. К нам относились бесчеловечно. Условия содержания были крайне тяжелыми и антисанитарными».

Пострадавший был освобожден из плена и передан азербайджанской стороне 22 сентября 1993 года.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, он подчеркнул, что во время оккупации Кяльбаджарского района армянская сторона не предоставила гражданскому населению никаких коридоров для выхода.

Пострадавшая Насиба Гулиева в своих показаниях отметила, что во время оккупации Кяльбаджара ей было всего 13 лет. 31 марта 1993 года она вместе с братьями и сестрами пыталась покинуть район на грузовике, и в местности, называемой «Тоннель», они подверглись обстрелу со стороны армянских вооруженных сил. По ее словам, колонну не сопровождали военнослужащие, а в машине в основном находились дети: «Они выпустили там много патронов, будто град с неба».

Пострадавшая отметила, что в момент нападения с ней были ее трехлетняя сестра и трое младших братьев: «В меня попало шесть пуль и осколки, и сейчас в моем теле остается множество осколков».

Н. Гулиева добавила, что затем армянские военные взяли их в плен. Сестру под предлогом лечения сразу же увезли в село Венг Агдеринского района, а уже на следующий день сообщили о ее смерти. До сих пор судьба сестры и двух братьев — Айгюн, Яшара и Мазахира Гулиевых остается неизвестной.

Пострадавшая также рассказала, что ее брату Бахтияру на момент событий было 9 лет, и он до сих пор испытывает серьезные проблемы со здоровьем — в плену армянский солдат ударил его ногой по голове.

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Тараны Мамедовой, Насиба Гулиева сообщила, что они с семьей провели в плену в Ханкенди три месяца и пятнадцать дней. По ее словам, после освобождения из плена ее сначала привезли в Иреван, а оттуда — в Баку: «Мои родители живы. Они до сих пор ждут троих своих детей. Говорят, армяне удерживают их, они еще вернутся…».

Пострадавший Тахмаз Шахвердиев в своих показаниях сообщил, что он является жителем села Башлыбель Кяльбаджарского района и был взят в заложники в местности, называемой Этдяряси, во время оккупации района вооруженными силами Армении: «Нас тогда было семеро. Двоих убили, пятерых взяли в плен».

Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, пострадавший сообщил, что армянские военнослужащие сначала повезли их в центр Кяльбаджара, а спустя неделю перевезли в Басаркечярский район Армении, а через два дня — в Иреван. Там их принуждали работать на стройке и подвергали пыткам.

Потерпевший сообщил, что за все время пребывания в Иреване им давали хлеб лишь раз в день, изредка — дважды. Он также рассказал, что стал свидетелем того, как один из заложников умер под пытками. По его словам, после 7 месяцев и 2 дней пребывания в плену он был передан азербайджанской стороне.

Пострадавший Эльбрус Амиров является жителем села Агдабан Кяльбаджарского района. В своих показаниях он рассказал, что в апреле 1992 года вооруженные силы Армении с применением различного стрелкового оружия атаковали село и жестоко расправились с мирными жителями. Были расстреляны 67 человек. Множество людей получили ранения. 14 человек были сожжены заживо. Среди сожженных были его дед Бекир Годжаев и бабушка Зейнаб Годжаева. Все имущество и скот сельчан были захвачены и вывезены. Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, он отметил, что выжившие во время нападения были взяты в плен.

Потерпевший Гошгар Гулиев в своих показаниях подтвердил слова ранее давшей показания Насибы Гулиевой. Он сообщил, что был водителем грузовика, перевозившего мирных жителей, и при захвате в плен получил огнестрельное ранение в ногу.

Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по специальным поручениям Тугая Рагимли, потерпевший сообщил, что сначала его увезли в село Хейвалы Агдеринского района, затем в город Ханкенди, а 1 июня — Шушинскую тюрьму.

«В плену нас заставляли выполнять тяжелую работу, несмотря на незажившие раны. В Шушинской тюрьме нас избивали трижды в день, это было обыденным явлением. Иногда били даже чаще», — сказал Гошгар Гулиев.

Он сообщил, что пробыл в плену около 8 месяцев и был освобожден в конце 1993 года.

Отвечая на вопрос адвоката потерпевших, Г. Гулиев отметил, что в плену их заставляли работать с пяти утра до часа ночи.

Потерпевший Фарман Гулиев сообщил, что является жителем села Гюнешли Кяльбаджарского района. По его словам, в день оккупации района — 31 марта 1993 года они попытались покинуть район через территорию, известную как «Туннель», но подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении, после чего были взяты в плен.

«В машине находились женщины, дети, пожилые люди — это было видно невооруженным глазом. Но несмотря на это, по нам открыли огонь. Впереди, примерно в 50 метрах, мы увидели горящий КамАЗ», — отметил пострадавший.

Ф. Гулиев сообщил, что на тот момент ему было 16 лет. Он рассказал, что во время событий в «Тоннеле» ему приходилось переносить тяжелораненых азербайджанских пленных.

По его словам, их сначала отвезли в село Хейвалы Агдеринского района, где скончался его раненый брат: «В огороде мне дали лопату и приказали: «Копай, надо похоронить тело». Когда я выкопал примерно 50 сантиметров, сказали, мол, хватит, засыпай землей», — рассказал он.

Во время нахождения в заложниках он содержался в Шушинской тюрьме, в селе Халифали города Шуша, в селе Малыбейли, в Ханкендинской городской детской больнице и на территории 4-го батальона армянских военнослужащих в городе Ханкенди. Он заявил, что являясь заложником, подвергался пыткам, а спустя 3 года 2 месяца — 5 мая 1996 года был освобожден.

На судебном заседании обвиняемый Давид Манукян спросил потерпевшего: «Каким пыткам вас подвергали? В ответ он сказал, что у него без укола удалили 8 зубов, его регулярно избивали, и, указав на шрам на шее, добавил: «Ваши еще хотели порезать мне шею, место от ножа до сих пор осталось. Они немного порезали, а затем передумали».

Пострадавший Тарьель Гулиев сказал, что является жителем кяльбаджарского села Гюнешли. В своем заявлении он сказал, что во время трагедии «Тоннель» ему было 14 лет, когда вооруженные силы Армении вместе с сотнями военнослужащих напали и обстреляли их, а также ранили его родственников, в том числе сестру, которая была ученицей 4-го класса. Он сказал, что его отец, братья, сестра были взяты в заложники.

Т. Гулиев также сообщил, что в течение 8 с половиной месяцев, в течение которых он находился в заложниках, его и других азербайджанцев подвергали пыткам.

Пострадавший Ядигар Мамишов также сообщил в своих показаниях, что являлся жителем села Гюнешли Кяльбаджарского района, 31 марта 1993 года, когда ему было 11 лет, он покинул село с родными и сельчанами. Он сказал, что во время событий «Тоннель» его мать получила 4 огнестрельных ранения. Его 9-летний брат Талех Мамишов также получил огнестрельное ранение, до сих пор от него нет никакой информации. Сам Я. Мамишов и другие его родственники были взяты в заложники вооруженными силами Армении. На территории Кяльбаджара, именуемой «Буланыг», его разлучили с матерью и братом. Я. Мамишов сообщил, что они были доставлены в агдеринское село Хейвалы, а затем в город Ханкенди.

Я. Мамишов отметил, что эти полтора года, пока держали в заложниках — он тогда был ребенком — его также пытали: «Били, пинали, били головой о стену. В настоящее время у меня сломан нос, а на голове сохранились места от травмы».

Я. Мамишов был освобожден 15 сентября 1994 года.

Обвиняемый Давид Бабаян спросил Я. Мамишова о дальнейшей судьбе брата. Пострадавший ответил, что о его брате до сих пор ничего не известно: «О моем брате до сих пор нет сведений. Надеюсь, что он жив. Когда нас только взяли в заложники, мой брат в месте под названием «Буланыг» попросил у меня воды, но ваши не разрешили. С тех пор о нем ничего не известно».

Правопреемник Азиз Геюшов сказал в своих показаниях, что его бабушка (мать отца) во время оккупации Кяльбаджара пропала без вести, о ней до сих ничего не знают.

В своих показаниях пострадавший Анар Алиев сказал, что в 2020 году он участвовал в 44-дневной войне, был ранен 9 ноября в Ходжавенде, а на следующий день был взят в плен. 11 ноября он был доставлен в Иреван. Несколько дней его держали в госпитале, а затем изоляторе. Пострадавший сказал, что его избивали и пытали как в больнице, так и изоляторе. 14 декабря того же года он был передан Азербайджану.

Пострадавший Рабиль Бабаев сообщил, что ходжавендское село Гарадаглы, где он проживал, в феврале 1992 года было взято в окружение армянскими военными, а 13 февраля на село было совершено нападение. По его словам, собрав молодых людей из села в один грузовик, а пожилых — в другой, они отвезли их в направлении Ханкенди. По дороге они вытащили 10 человек из машины и убили их. Позже были расстреляны те, кто находился в грузовике. «Более чем из 60 человек около 20 выжили. Нас отвезли в Ханкенди. Там они держали нас в снегу ртом вверх. Меня держали в заложниках 47 дней, нас избивали как минимум по три раза в день».

Пострадавший Низами Исмаилов сообщил, что являлся жителем кяльбаджарского села Гюнешли, в связи с оккупацией района Арменией в конце марта 1993 года вместе с родными покинул территорию проживания. Однако его отец Ганбой Исмаилов остался в селе. Он сказал, что до сих пор нет сведений о его отце.

Пострадавший Нурбала Амиргулиев сообщил, что участвовал в Первой Карабахской войне, был тяжело ранен в Агдаме, через два дня в раненом состоянии был взят в плен, затем его отвезли в Ханкенди. Он сказал: «Меня в раненом состоянии сутки избивали в местности, похожей на тюрьму. Они увидели, что я умираю, отвезли в детскую больницу. Там военный врач по фамилии Степанян без каких-либо обезболивающих вырезал гнилые части моей раны».

В ответ на вопрос начальника отдела управления Генпрокуратуры по защите государственного обвинения Насира Байрамова пострадавший сказал, что из-за этой раны он все еще хромает, поэтому ходит с тростью.

Он сообщил, что в период содержания в Ханкенди его и других азербайджанских пленных и заложников регулярно подвергали пыткам. Н. Амиргулиев сказал, что спустя два месяца его обменяли на армянских военных и передали Азербайджану.

В ходе судебного заседания также были оглашены результаты судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Судебный процесс будет продолжен 7 июля.